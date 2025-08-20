Monteforte Irpino, polizza auto a prezzo conveniente: è una truffa Denunciato 24enne

Una polizza auto a prezzo conveniente si rivela una truffa: i Carabinieri della stazione di Monteforte Irpino (Avellino) hanno denunciato un 24enne catanese, già noto alle forze dell'ordine per reati specifici. L’indagine dei militari è nata dalla denuncia sporta da un giovane che, dovendo assicurare la propria auto, è stato attratto da un’offerta di una polizza Rca pubblicizzata sul web. Dopo aver chiesto il preventivo, ha effettuato il pagamento del premio, di circa 450 euro, mediante bonifico bancario. Ma ricevuta la somma pattuita, il sedicente broker assicurativo non ha attivato la polizza rendendosi irreperibile. Dopo aver inutilmente atteso qualche giorno, il malcapitato ha quindi deciso di sporgere denuncia.Le indagini condotte dai Carabinieri hanno consentito di risalire all’identità del presunto responsabile, il 24enne catanese che è stato denunciato in stato di libertà alla Procura di Avellino.