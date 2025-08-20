Spari e bombe carta, il prefetto di Avellino convoca il comitato Saranno predisposti controlli straordinari e misure di verifica in una riunione ad hoc

Spari e bombe carta tra Avellino e provincia, il prefetto convoca le forze dell'ordine e istituzioni per un comitato in prefettura. Massima attenzione sui recenti episodi di cronaca verificatisi ad Avellino e nell’hinterland.

Fin dalle prime ore successive agli accadimenti, il Prefetto, Rossana Riflesso, ha seguito l’evolversi delle vicende ed i relativi sviluppi, in costante contatto con le Forze dell’Ordine.

"Trattasi di episodi che non si intende sottovalutare e per questo nelle prossime ore saranno esaminati da ogni angolazione in una riunione tecnica di coordinamento in Prefettura finalizzata a rafforzare ulteriormente i dispositivi di controllo sul territorio.

Seguirà a settembre un Comitato cui saranno invitati anche i Procuratori della Repubblica competenti per territorio , per delineare un quadro ancora più approfondito degli eventi per ogni profilo di competenza". Spiega il prefetto.