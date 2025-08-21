Incidente stradale in Cilento, il centauro di San Martino in prognosi riservata

E' ricoverato nel reparto di Chirurgia d'urgenza, sotto la supervisione dei medici dell'ospedale "Ruggi d'Aragona" di Salerno, l'imprenditore di San Martino Valle Caudina rimasto vittima di un brutto incidente stradale avvenuto ieri pomeriggio a San Mauro Cilento, in provincia di Salerno.
La sua prognosi, come riferito dai sanitari, è riservata.
La moglie, che viaggiava con lui sul mezzo a due ruote, si trova invece al "San Luca" di Vallo della Lucania: intanto proseguono le indagini per ricostruire la dinamica del sinistro, che ha visto protagonista un anziano alla guida di un'auto, rimasto illeso.