Scontro auto-moto in Cilento: ricoverati in ospedale marito e moglie Si tratta di due irpini: illeso l'anziano del posto coinvolto nel sinistro

E' di due feriti gravi il bilancio avvenuto in località "Macchia" di San Mauro Cilento. L'incidente stradale ha visto coinvolti un'auto - guidata da un anziano del posto, illeso - e un mezzo a due ruote, a bordo del quale si trovavano due coniugi irpini, originari di San Martino Valle Caudina.

Ad avere la peggio è stata proprio la coppia: l'uomo è stato soccorso in eliambulanza e trasferito al "San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona" di Salerno, mentre la donna si trova al "San Luca" di Vallo della Lucania.

Le loro condizioni sono apparse sunbito serie ai sanitari del 118. Sulla dinamica del sinistro indagano polizia locale e carabinieri, che hanno effettuato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.