Spari alla tik toker: il 24 enne si è avvalso della facoltà di non rispondere Attesa la decisione del gip Argenio sulla richiesta di nullità dell’ordinanza

E’ comparso davanti al GIP Giulio Argenio il 24enne accusato di detenzione e porto di armi da fuoco, minacce e danneggiamento aggravato nei confronti di una sua parente, la tik toker Francesca Sardella. A.P. - affiancato dai suoi avvocati Gaetano Aufiero, Stefano Vozzellla e Gerardo Santamaria - si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP. Non ha reso neanche delle dichiarazioni spontanee. Il pool difensivo però ha eccepito la nullità dell’ ordinanza di misura cautelare per violazione del decreto Nordio. Attesa la decisione del Gip che al momento si è riservato.