Carabinieri Avellino cambio al vertice SOS Impresa saluta il comandante Albanese Albanese solido referente e punto di riferimento per la città

SOS Impresa Avellino – Rete per la Legalità esprime un sentito ringraziamento al Colonnello Domenico Albanese, che si appresta a concludere il suo incarico alla guida del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino.

Durante il suo mandato, il Colonnello Albanese ha rappresentato un solido punto di riferimento per la comunità irpina, distinguendosi per autorevolezza, professionalità e un profondo senso delle istituzioni. Con una costante presenza sul territorio, ha affrontato con determinazione le principali criticità legate alla criminalità organizzata, alla microcriminalità e al racket e all'usura, promuovendo con forza la cultura della legalità.

SOS Impresa Avellino, che negli ultimi anni ha instaurato con il Comando Provinciale una proficua collaborazione basata su ascolto e condivisione degli obiettivi, questa mattina (22-08-25) – alla presenza del Presidente Domenico Capossela e di una delegazione – ha voluto esprimere gratitudine al Colonnello Albanese per il suo operato. In segno di riconoscimento e apprezzamento per il prezioso lavoro svolto e per la sinergia instaurata con l’associazione, gli è stata simbolicamente conferita una targa, testimonianza del rapporto di stima, fiducia e collaborazione costruita nel tempo.

SOS Impresa Avellino continua la propria azione a sostegno delle vittime di usura ed estorsione, lavorando al fianco delle forze dell’ordine per costruire una rete di tutela e legalità a beneficio di tutti gli imprenditori del territorio.