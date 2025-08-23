Crisi idrica: ancora un week end in sofferenza per l'Irpinia Ecco tutti i comuni interessati

L'alto calore ha comunicato che, a causa della notevole e perdurante diminuzione dell’apporto idrico dai gruppi sorgentizi, si rende necessario procedere alla chiusura notturna dei serbatoi a servizio dei seguenti comuni:

Villamaina: tutto il territorio comunale, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto 2025 alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto 2025 alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto 2025.

Sant’Angelo dei Lombardi: serbatoio Petrile, dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto 2025 alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto 2025.

Sturno: tutto il territorio comunale, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto 2025 alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto 2025 alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto 2025.

Frigento: serbatoio Lappierti, serbatoio San Marco e Partitore Centro Urbano, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto 2025 alle ore 06:00 di domenica 24 agosto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto 2025 alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto 2025.

Lioni: serbatoio San Bernardino, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto 2025 alle ore 06:00 di domenica 24 ago-sto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto 2025 alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto 2025.

Gesualdo: serbatoio Lappierti, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto 2025 alle ore 06:00 di domenica 24 ago-sto e dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto 2025 alle ore 06:00 di lunedì 25 agosto 2025.

Torella dei Lombardi: serbatoio loc. Porrara, dalle ore 22:00 di sabato 23 agosto 2025 alle ore 06:00 di domenica 24 agosto 2025.

La chiusura notturna dei serbatoi riguarda anche i comuni di Sorbo Serpico, San Potito Ultra, Parolise, Lapio, San Mango sul Calore (Fraz. Poppano), Pratola Serra, Prata di Principato Ultra, Montefredane (Serbatoio Arcella), Grottolella, Manocalzati (serba-toio Torre Calzisi).

Gli orari indicati sono quelli di effettiva chiusura ed apertura degli organi di manovra delle condotte distributrici mentre, per le singole utenze, gli effetti della sospensione e della ripresa dell’erogazione idrica sono in funzione dei tempi necessari per il riempimento delle condotte a servizio delle stesse; tuttavia, data la grave carenza idrica, l’erogazione potrebbe interrompersi prima dell’orario previsto.

Ed è di poco fa un ultimo annuncio: la chiusura notturna dei serbatoi anche a servizio dei comuni di Quadrelle (serbatoio Alto) e Sirignano. La sospensione idrica avverrà: dalle ore 22:00 di domenica 24 agosto 2025 alle ore 06:00 di lunedi 25 agosto 2025.