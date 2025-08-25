Sant'Angelo dei Lombardi: il giallo di Giuseppe, terzo giorno di ricerche Stamane all'alba ripartite le ricerche anche nel bosco tra abbazia del Goleto e contrada Ruggiano

Sono ripartite all'alba di oggi le ricerche in Alta Irpinia di Giuseppe Scuotto, il 68enne scomparso nel nuva da Contrad Ruggiano a Sant'Angelo dei Lombardi. Massimo dispiego di forze dell'ordine e volontari sul territorio. "Ci auguriamo in una svolta nelle prossime ore - spiega il sindaco Rosanna Repole -. La comunità sta partecipando attivamente alle ricerche e c'è forte apprensione per Giuseppe, scomparso nel nulla ormai da tre giorni. La famiglia di Giuseppe Scuotto, nato il 27/03/1957 a Sant’Angelo dei Lombardi e residente a Villalvernia (AL), è profondamente preoccupata per la sua scomparsa, come tutti noi".

Il signor Scuotto si è allontanato a piedi da Contrada Ruggiano venerdì scorso, Sant’Angelo dei Lombardi, e da quel momento non si hanno più sue notizie.

Al momento dell’allontanamento indossava una polo rossa e pantaloni marroni. Sono impegnati attivamente nelle ricerche i Carabinieri, la Protezione Civile Comunale, che esprimono la loro piena vicinanza alla famiglia.

"Chiunque abbia informazioni utili è pregato di contattare immediatamente le forze dell’ordine - spiega Repole -." In una foto le ultime immagini dell'uomo mentre si allontana da casa. Alle ricerche partecipano Vigili del Fuoco, carabinieri ,Guardia di Finanza, con il gruppo speleologico, volontari, protezione civile, amministratori. "Ci auguriamo di trovare presto Giuseppe. spiega il sindaco-. Le ricerche in queste ore stanno battendo anche la zona boschiva tra abbazia del Goleto e Contrada Ruggiano. Ringrazio le comunità dei paesi vicini per la solidarietà mostrataci".