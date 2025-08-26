Avellino, bimba investita da un ragazzo in bici: paura al Corso Ciclista e bambina sono stati portati in ospedale

Paura ad Avellino ieri sera lungo il Corso Vittorio Emanuele, dove una bambina è stata investita da una bicicletta condotta da un ragazzo. Entrambi sono rimasti feriti e trasportati in ospedale.

Le condizioni dei feriti

Secondo quanto emerso, la minore ha riportato un taglio alla testa, mentre il giovane ciclista, caduto dopo l’impatto, ha riportato una lesione al piede. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti un’ambulanza e la Polizia di Stato. Numerose le persone che hanno assistito all'incidente nella Ztl di Avellino. Una zona a traffico limitato, in cui i pedono sono molto spessi alle prese con i passaggio di bici, anche elettriche.