Colpi di pistola contro un'auto in viale Italia: indagini vicine alla svolta Gli investigatori ricostruiscono la dinamica: ore contate per gli autori dell'agguato

L’indagine sull’agguato avvenuto in viale Italia è vicina alla svolta. Gli investigatori della Squadra Mobile – sotto il coordinamento della Procura della Repubblica di Avellino - stanno ricostruendo, passo dopo passo, il quadro di una vicenda. Al vaglio gli elementi raccolti, le testimonianze, i rilievi tecnici e le immagini delle telecamere di sorveglianza. Dati che stanno permettendo di avvicinarsi all’identificazione delle due persone che in sella a uno scooter hanno sparato almeno quattro colpi d'arma da fuoco contro l'auto, una Polo Volkswagen, con a bordo tre giovani avellinesi e di chiarire il movente che ha portato a quella sparatoria.

Gli investigatori non escludono alcuna pista: dalle rivalità personali a regolamenti di conti legati ad ambienti criminali locali. Intanto, l’attenzione resta alta: oltre all’attività investigativa, sono stati potenziati i controlli sul territorio per rassicurare la comunità e prevenire nuovi episodi di violenza. Chi ha premuto il grilletto ha puntato bene l’arma per centrare il bersaglio. Quindi, l'obiettivo era quello di uccidere. L'agguato è avvenuto lungo il prolungamento di viale Italia intorno alle 2, nei pressi della rotonda che conduce a via Nazionale.