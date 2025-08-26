Bimba investita lungo il corso ad Avellino: lettera aperta alla commissaria L'indignazione di Ugo Santinelli

"Mi è carissima la bimba di quattro anni, travolta nella serata di ieri, dì dal guidatore di una bici, nei paraggi della Prefettura. Dopo un’iniziale arrabbiatura, ho deciso di scriverle e di rendere pubblica questa lettera".

La lettera aperta idirizzata alla commissaria del comune di Avellino Giuliana Perrotta è a firma di Ugo Santinelli.

"Purtroppo episodi analoghi, di pedoni sfiorati o peggio, sono una costante sull’area pedonale di Corso Vittorio Emanuele, anno dopo anno con la bella stagione.

Per l’episodio in particolare, vorrei sapere se in quelle ore vi fossero vigili urbani in servizio e perché la loro eventuale presenza si sia rilevata inefficace se non inutile.

L’intera superficie del corso è pedonale, e il transito veicolare concesso solo per alcuni casi; in assenza di un’apposita corsia per bici e simili, il loro transito è (o dovrebbe essere) vietato, per la salvaguardia dei pedoni.

Non sarò certo io a negare l’utilità e la bontà della bicicletta in città. Basterebbe eliminare la corsia di sosta a pagamento lungo Corso Europa e trasformarla in corsia ciclabile per entrambi i sensi".