Avellino, incidente lungo il Corso: ciclista urtato da auto in transito Ieri sera una bimba di 4 anni era stata investita da un ciclista. Stasera un secondo sinistro

Ancora un incidente lungo il Corso Vittorio Emanuele II ad Avellino. Questa sera un’automobile ha urtato una bicicletta. Secondo quanto si apprende, il ciclista è rimasto ferito a una gamba. È successo all'incrocio tra via Mazas, via Matteotti e via Mancini, nei pressi di palazzo De Peruta.

I soccorsi

Sul posto è intervenuta un’ambulanza della Misericordia, che ha prestato i primi soccorsi. Al momento non si conoscono ulteriori dettagli sulle condizioni della persona coinvolta né sulle dinamiche dell’accaduto.

Ieri sera bimba investita da ciclista

Numerose le persone che hanno assistito all'incidente. Solo ieri sera sempre lungo il salotto buono una bimba era stata investita da un ciclista in transito. E sono in tanti a reclamare maggiore sicurezza lungo il Corso. Una Ztl che diventa agora' allargata soprattutto d'estate, quando sono tantissime le persone che raggiungono il centro per passeggiare.