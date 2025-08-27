Avellino, violenza in città: aggredito il titolare di un locale del centro Due persone in stato di fermo presso la questura di Avellino

di Paola Iandolo

Ancora violenza ad Avellino. Nella notte scorsa il titolare di un locale di kebab di piazza d’Armi è stato vittima di un’aggressione da parte di due uomini in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Secondo quanto si apprende, l’aggressione è avvenuta mentre il titolare cercava di allontanare i due clienti ubriachi dal locale. L’uomo è stato colpito più volte da due balordi. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato trasportato in pronto soccorso all’ospedale di Avellino, dove è ricoverato con diverse ferite e un trauma cranico.

I due aggressori - grazie alle immediate indagini - sarebbero già stati individuati dalla polizia e sono attualmente in stato di fermo. Intanto le indagini conitnuano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.



