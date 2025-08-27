Avellino, violenza in città: aggredito il titolare di un locale del centro

Due persone in stato di fermo presso la questura di Avellino

avellino violenza in citta aggredito il titolare di un locale del centro
Avellino.  

di Paola Iandolo 

Ancora violenza ad Avellino. Nella notte scorsa  il titolare di un locale di kebab di piazza d’Armi è stato vittima di un’aggressione da parte di due uomini in evidente stato di ebbrezza alcolica.

Secondo quanto si apprende, l’aggressione è avvenuta mentre il titolare cercava di allontanare i due clienti ubriachi dal locale. L’uomo è stato colpito più volte da due balordi. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato trasportato in pronto soccorso all’ospedale di Avellino, dove è ricoverato con diverse ferite e un trauma cranico.

I due aggressori - grazie alle immediate indagini - sarebbero già stati individuati dalla polizia e sono attualmente in stato di fermo. Intanto le indagini conitnuano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto. 


 

Ultime Notizie