Avellino, violenza in città: aggredito il titolare di un locale del centro

di Paola Iandolo
Ancora violenza ad Avellino. Nella notte scorsa il titolare di un locale di kebab di piazza d’Armi è stato vittima di un’aggressione da parte di due uomini in evidente stato di ebbrezza alcolica.
Secondo quanto si apprende, l’aggressione è avvenuta mentre il titolare cercava di allontanare i due clienti ubriachi dal locale. L’uomo è stato colpito più volte da due balordi. Il titolare dell'esercizio commerciale è stato trasportato in pronto soccorso all’ospedale di Avellino, dove è ricoverato con diverse ferite e un trauma cranico.
I due aggressori - grazie alle immediate indagini - sarebbero già stati individuati dalla polizia e sono attualmente in stato di fermo. Intanto le indagini conitnuano per ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.