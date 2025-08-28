Il rifugio di Rosa rischia di chiudere: decine di cani senza un luogo sicuro L’appello di "Ciotole piene pance felici Rescue Italia Aps" da Forino

Da oltre 15 anni Rosa, cittadina di Forino, dedica quotidianamente la sua vita ai cani randagi del territorio insieme alle volontarie dell’associazione Ciotole piene pance felici - Rescue Italia Aps.

Nel tempo ha salvato oltre 400 animali, molti dei quali adottati in tutta Italia e all’estero, contribuendo concretamente a ridurre i costi a carico delle casse comunali e offrendo alla comunità un importante presidio sociale e civile.

Oggi, però, questa realtà rischia di scomparire. Il rifugio, allestito nel giardino della Protezione Civile, dovrà essere sgomberato entro il 15 settembre 2025 a seguito di lavori di ristrutturazione. Nonostante le numerose richieste rivolte al Comune di Forino - comprese pec formali e proposte di utilizzo di terreni comunali attualmente inutilizzati - non è pervenuta alcuna risposta da parte dell’amministrazione.

La conseguenza è drammatica: decine di cani rischiano di restare senza un luogo sicuro, e l’opera di volontariato che in questi anni ha rappresentato un punto di riferimento per la comunità potrebbe essere costretta a cessare.