Avellino, Pippo cerca casa, le volontarie: "In strada non può più stare" Le volontarie che finora si sono prese cura di Pippo hanno lanciato l'appello

di Paola Iandolo

Pippo, il cane di quartiere più amato di Avellino ha bisogno di una sistemazione dopo l'intervento chirurgico. Purtroppo, la vita in strada non è più possibile per Pippo. Serve una sistemazione sicura, anche temporanea, per far si che Pippo cammini o quanto meno che riesca ad essere autonomo.

Pippo ha bisogno di una casa, anche in stallo temporaneo, magari con un giardino oppure uno stallo per cani disabili, un centro di riabilitazione per cani. Purtroppo in Campania non esistono centri di questo tipo ed è arrivato il momento di spostarlo ma le volontarie non hanno trovato terreno fertile da nessuna parte se non al Nord.

Ma mandare Pippo al Nord significa abbandonarlo poi per chi conosce Pippo sa che è improponibile un viaggio così lungo."Non possiamo voltargli le spalle e non vogliamo. Aiutiamolo a trovare un posto sicuro dove vivere amato e protetto nella sua regione.Grazie di cuore a chi potrà dare una mano – anche solo condividendo".

Per ulteriori informazioni è possibile contattare Teresa al 3207084444.