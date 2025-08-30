Colpi di pistola in Viale Italia: i due giovani davanti al gip Argenio Interrogatorio in corso, è attesa la decisione del giudice

Sono comparsi davanti al GIP Giulio Argenio i due giovani fermati dagli agenti della squadra Mobile di Avellino, al termine delle celeri indagini, con le accuse di tentato omicidio. I due, il 22enne Vittorio Casanova e il 19enne Angelo Marrone difeso dall’avvocato Gaetano Aufiero, sono finiti in carcere per aver esploso quattro colpi d’arma da fuoco contro una polo con a bordo altri tre giovanissimi noti alle forze dell’ ordine. Si attende la decisione del GIP dopo la discussione del loro difensore.