Spari in Viale Italia: non convalidato il fermo, ma i due restano in carcere Per Casanova e Marrone il gip Argenio ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare in carcere

di Paola Iandolo

Restano in carcere Vittorio Casanova, 22 anni, avellinese e Angelo Marrone, 19 anni, di Altavilla Irpina, accusati del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo avvenuto lo scorso 19 agosto nel centro della città capoluogo.

Al termine dell’udienza di convalida il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio non ha convalidato il fermo dei due indagati e ha emesso nei loro confronti una misura cautelare in carcere per tentato omicidio.

I due indagati hanno risposto alle domande del Gip nel corso dell’interrogatorio di convalida del fermo. Per i due, assistiti dal penalista Gaetano Aufiero, il Gip del Tribunale di Avellino Giulio Argenio ha escluso l’aggravante della premeditazione.

Decisivi gli indizi raccolti dagli agenti della Squadra Mobile della Questura di Avellino, coordinati dalla Procura. L'avvocato Gaetano Aufiero sta valutando di presentare istanza davanti al tribunale del Riesame di Napoli.