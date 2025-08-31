Avellino, incidente stradale in centro: tre feriti tra via Roma e via Rubilli Lo scontro tra due auto: i tre feriti trasportati al Moscati non sono gravi

Tre feriti e tanta paura in pieno centro ad Avellino per un incidente stradale. E' successo nel primo pomeriggio all'altezza dell'incrocio tra via Roma e via Rubilli, nei pressi della sede del Cnr.

La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio delle forze dell'ordine intervenute sul posto. Lo scontro si sarebbe verificato tra due auto, uno schianto tremendo che ha allarmato gli abitanti della zona. Molte persone sono scese in strada per verificare cosa fosse accaduto. Tre le persone che hanno dovuto fare ricorso ai sanitari dell'ospedale Moscati dopo l'intervento sul posto di un'ambulanza del 118. I feriti non sarebbero in gravi condizioni.

L'incidente si sarebbe verificato per un mancato rispetto della precedenza, ma la ricostruzione è ancora al vaglio degli inquirenti.