Avella, incidente stradale lungo l'Appia: sessantenne irpino rimane ferito L'uomo è rimasto incastrato tra le lamiere dei due veicoli incidentati

di Paola Iandolo

Violento impatto stamattina presto tra un’ autovettura e un mezzo della raccolta dei rifiuti lungo l’Appia, nel territorio di Arpaia. Ferito un sessantenne di Avella. A causa dello schianto, la cui dinamica è in corso di accertamento da parte dei Carabinieri, il sessantenne irpino alla guida della vettura è rimasto incastrato nell’auto ed è stato liberato grazie al tempestivo intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Bonea.

I caschi rossi, una volta liberato il 60enne, lo hanno affidato ai sanitari della postazione del 118 di Airola. I sanitari hanno riscontrato un trauma cranico. Immediata la corsa e il trasporto del ferito presso il pronto soccorso dell’ospedale San Pio di Benevento. Intanto le indagini sul sinistro continuano per ricostruire la dinamica ed eventuali responsabilità da imputare a uno dei due conducenti.