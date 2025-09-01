Bomba carta contro una farmacia a Montoro: indagano i carabinieri Acquisite le immagini della videosorveglianza della zona

Bomba carta davanti alla farmacia della frazione Borgo a Montoro. L'esplosione è avvenuta durante la notte. Un chiaro avvertimento che fortunatamente non ha causato grossi danni. Solo la saracinesca si è leggermente danneggiata. Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Solofra che hanno acquisito le immagini della videosorveglianza per riuscire a risalire agli autori dell'attentato. Si cerca di capire anche il motivo dell'azione violenta.