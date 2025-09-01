Ariano: sale il bilancio delle auto danneggiate e c'è anche un camper Non solo il tragitto di vicoli è arte, la situazione è ancora più grave

Sarebbe partita già dalla mezzanotte di sabato scorso la folle azione da parte di qualcuno, al momento non è dato sapere, se si tratta di ragazzini o addirittura di un singolo individuo, contro diverse auto parcheggiate lungo le strade ad Ariano Irpino. Un gesto vigliacco e assurdo. Leggi qui la prima notizia.

A seguito di una nostra indagine, grazie alle informazioni pervenuteci, la vicenda sembra essere più complessa e grave di quanto si immaginava in un primo momento.

Le zone prese di mira non sarebbero solo quelle interessate dal flusso di auto in occasione della rassegna vicoli è arte.

Partiamo con ordine. Il primo danneggiamento è avvenuto già sabato notte e farne le spese è stato un camper parcheggiato sotto un'abitazione nel piano di zona, quartiere ex case gialle. Due pneumatici forati così come avvenuto ieri.

Analogo episodio nel rione San Pietro e come già riportante nel precedente articolo: lungo la bretella Russo Anzani, Tranesi e Rione Valle. Un numero di vetture danneggiare aumentato a questo punto sensibilmente.

Sull'accaduto stanno indagando i carabinieri. Preziose potrebbero rivelarsi le immagini di più telecamere soprattutto private presenti nelle zone prese di mira. Stamane super lavoro per molti gommisti nelle zone interessate, La speranza è quella di venirne al più presto a capo. Chi ha agito potrebbe purtroppo colpire ancora.