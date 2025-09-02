Avellino, al Moscati il progetto social per ridurre gli accessi impropri Sulla pagina social del presidio ospedaliero tutte le informazioni sugli accessi al pronto soccorso

di Paola Iandolo

Scongiuare gli accessi impropri che fanno paralizzare il pronto soccorso di Contrada Amoretta. Per farlo il nuovo direttore generale dell'ospedale Moscati di Avellino, Germano Perito ha attivato un nuovo servizio sulla pagina social dell'azienda ospedaliera. "Sai davvero quando è opportuno andare in pronto soccorso?" Partendo da questa domanda vengono elencate una serie di raccomandazioni e informazioni all'utenza. In primis chi si rega al pronto soccorso deve portare con sé la tessera sanitaria. L'accesso non segue l'ordine di arrivo delle persone ma dipende dalla gravità dei casi che sono suddivisi per codice rosso, arancione, azzurro, verde e bianco.

Azzurro e verde prevedono un'attesa che va dai 60 ai 120 minuti. I codici bianchi pertanto vanno in coda e non è possibile stabilire una tempistica. Gli accompagnatori devono aspettare in sala di attesa dove dalle 13.00 alle 15.00 riceveranno le informazioni. Chi viene dimesso in codice bianco deve pagare 25 euro. Se si lascia la struttura senza provvedere a farlo, all'utente verranno debitati i costi degli esami clinici e strumentali effettuati. Il pagamento va effettuato agli sportelli del cup ticket a piano terra. In alternativa si può scaricare la modulistica e inviarla compilata. L'azienda provvederà a inviare il bollettino di pagamento.

Non pagano gli utenti minori di 14 anni, chi arriva per traumatismi o avvelenamenti e gli esenti per reddito o patologia. Il ricovero ospedaliero segue modalità diverse a seconda che si tratti di patologie urgenti o di patologie non urgenti per le quali è possibile un ricovero di elezione ordinario oppure per trattamenti ospedalieri, in regime di day hospital.L'obiettivo è decongestionare il pronto soccorso perchè sono troppe le persone che si rendono anche quando non necessario. Questo è solo il primo passo per una rivoluzione. Perito ha annunciato un intervento anche per fronteggiare la carenza di personale.