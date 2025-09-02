Spitale nuovo comandante Nucleo investigativo forestali Avellino 41 anni è originario di Siracusa

È il tenente Andrea Spitale il nuovo comandante del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale del gruppo carabinieri forestali di Avellino. 41 anni, originario di Siracusa, laureato in geologia applicata alla gestione delle risorse, Spitale ha comandato il Nucleo forestale di Santa Severina, in provincia di Crotone, e nel 2023 ha superato il concorso interno per ufficiali dell'Arma dei carabinieri. Il tenente colonnello, Nicola Clemente, comandante del Gruppo forestale di Avellino, ha augurato a Spitale un "proficuo lavoro in un settore di fondamentale importanza per la collettività e la repressione dei crimini ambientali".