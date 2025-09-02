Educazione stradale: inaugurazione del primo tappeto ludico didattico in Irpinia Iniziativa promossa dall'associazione italiana familiari vittime della strada di Avellino

Domani a Venticano cerimonia di inaugurazione del primo tappeto ludo-didattico per l’educazione stradale dedicato ai più piccoli.



L'appuntamento è alle ore 18:00 in piazza monumento ai caduti. Alla presenza delle autorità civili, militari e religiose, sarà presentato un innovativo percorso stradale simulato su tappeto in pvc (dimensioni: 8 x 16 metri), progettato per bambini e ragazzi dai 2 ai 16 anni, con l’obiettivo di insegnare le regole della strada attraverso il gioco.

Iniziativa promossa dall'associazione italiana familiari vittime della strada di Avellino presieduta da Anna Diglio Nardone.



Il tappeto riproduce fedelmente segnali e situazioni stradali reali - stop, semafori, curve pericolose, attraversamenti pedonali, ecc. – per favorire l’apprendimento pratico e la consapevolezza nei futuri utenti della strada.



L’iniziativa sarà supportata da: Pro Loco di Venticano, Misericordia di Pietradefusi, Croce Rossa Italiana – sezioni di Benevento e Avellino, Spazio Libero, Forum dei Giovani e Forum delle Donne di Venticano



Il progetto nasce dalla volontà di diffondere la cultura della prevenzione stradale partendo dai bambini, con l’ambizione di portare il tappeto in tutte le piazze irpine e nelle scuole primarie e secondarie del territorio.

Secondo i dati nazionali, la fascia d’età 0-24 anni è purtroppo la più colpita dagli incidenti stradali mortali.

L’associazione si impegna concretamente per contribuire al raggiungimento dell’obiettivo europeo: dimezzare le vittime della strada del 50% entro il 2030.

