Anziano scomparso in Irpinia, sospese le ricerche Dopo 12 giorni ricerche sospese

Sospese in provincia di AVELLINO le ricerche di Giuseppe Scuotto, il 68enne residente a Villavernia, in provincia di Alessandria, scomparso il 22 agosto scorso da Sant'Angelo dei Lombardi, dove si trovava in vacanza. Le ricerche, che hanno visto impegnati forze dell'ordine, Protezione Civile, il Gruppo Speleologico della Guardia di Finanza e numerosi volontari, scattate nelle ore successive non hanno dato alcun esito. Scuotto è stato ripreso il giorno della sua scomparsa alle 10:20 dalle telecamere del sistema di videosorveglianza mentre usciva di casa. La sua vicenda è stata anche richiamata dalla trasmissione televisiva "Chi l'ha visto". La Prefettura di AVELLINO ha deciso di interrompere le ricerche in attesa di nuovi elementi utili