Montemiletto, uomo si denuda: si indaga su un presunto caso di pedofilia A seguire gli accertamenti i carabinieri del comando provinciale di Avellino

di Paola Iandolo

Presunto caso di pedofilia in Irpinia. La vicenda è venuta fuori nelle ultime ore a Montemiletto. Secondo quanto emerso, un uomo avrebbe tentato di adescare una bambina compiendo atti osceni. In particolare l'uomo si sarebbe denudato. Sulla vicenda è stata già presentata una denuncia. Le indagini sono in corso.

A seguire la vicenda i carabinieri del Comando provinciale di Avellino che stanno raccogliendo testimonianze ed eseguendo accertamenti per individuare il presunto pedofilo e verificare la fondatezza delle accuse, oltre a ricostruire con precisione la dinamica dei fatti. Vi è massima riservatezza sulla vicenda per tutelare la minore coinvolta.

I carabinieri del Comando provinciale di Avellino stanno lavorando per fare piena luce sui contorni della vicenda segnalata a Montemiletto e per accertare eventuali responsabilità. I fatti si sarebbero verificati in un luogo pubblico, dove un uomo si sarebbe denudato e avrebbe tentato di avvicinare una bambina con l'intento di adescarla.

Un comportamento che ha destato allarme nella tranquilla comunità di Montemiletto. I carabinieri stanno raccogliendo testimonianze e altri elementi utili, con l'obiettivo di risalire all'identità del presunto autore e di ricostruire nel dettaglio cosa sia realmente accaduto in quei momenti.