Atripalda, droga negli slip: Il 42enne arrestato verso l'abbreviato La difesa dopo il giudizio immediato disposto dalla procura ha optato per il rito abbreviato

di Paola Iandolo

Il 42enne pregiudicato Francesco Liotti, arrestato ad Atripalda dai Carabinieri della Compagnia di Avellino per resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e detenzione ai fini dello spaccio di cinquanta grammi di cocaina nascosta negli slip, dopo una breve fuga, verrà giudicato con il rito abbreviato. La difesa, rappresentato dall'avvocato Costantino Sabatino, ha presentato la richiesta. Il rito alternativo verrà celebrato l'8 ottobre davanti al gip Antonio Sicuranza.

Il 42enne attualmente è sottoposto agli arresti domiciliari.La Procura di Avellino aveva ottenuto il giudizio immediato per il 42enne pregiudicato Francesco Liotti, arrestato ad Atripalda dai Carabinieri della Compagnia di Avellino, ma l'avvocato ha optato per il rito alternativo. Liotti aggredì i Carabinieri che stavano procedendo ad un controllo nei suoi confronti. Quella domenica il 42enne venne trovato in possesso di circa 48 granmni di cocaina. Fu bloccato e arrestato dopo una fuga rocambolesca per le strade di Atripalda.