Mercogliano, ricoverata in terapia intensiva la 15enne volata giù dal balcone

La minore stamattina alle 10.15 è volata giù dal quarto piano di uno stabile di Mercogliano

E' stata trasferta nel reparto di Terapia Intensiva la 15enne volata giù dal quarto piano della sua abitazione nella mattinata di oggi a Mercogliano, mentre in casa c'era solo la madre di origini peruviane.

La ragazza è apparsa subito grave ai medici del nocosocomio avellinese, dopo il suo arrivo in codice rosso La sua prognosi resta riservata, in attesa che il quadro clinico si stabilizzi. Una vicenda che ha lasciato sotto choc la comunità.

Sono in corso le indagini da parte dei Carabinieri della Compagnia di Avellino per accertare la dinamica dei fatti. Molto probabile che se non già avvenuto, nelle prossime ore saranno ascoltati i familiari della quindicenne.

