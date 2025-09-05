Pietradefusi, il sindaco Musto in procura per denunciare il postino del paese La denuncia è stata presentata per interruzione di pubblico servizio

di Paola Iandolo



Pietradefusi, il postino non consegna 450 avvisi per il pagamento della Tari. Su 900 avvisi circa 450 non sono stati consegnati perchè il postino ha indicato sui plichi "Persone sconosciute" e "irreperibile".

Ma tra gli sconosciuti ci sono anche il sindaco Gaetano Musto che stamane si è recato negli uffici di Piazzale De Marsico per denunciare l'accaduto, gli amministratori e i gestori di locali pubblici oltre ai residenti che non hanno mai cambiato il proprio indirizzo. Ora tutti i cittadini dovranno pagare anche la mora perché i termini di pagamento della prima rata sono scaduti.

Il Sindaco Musto denuncia alla Procura l'accaduto, contestata l'interruzione di pubblico servizio. "E' una vergogna - ha detto il sindaco - non siamo in Burundi, siamo in Italia ma il Bel Paese è diventato come il Burundi. Ho contattato anche Poste Italiane per denunciare e segnalare cosa è accaduto nel mese di agosto. Ho chiesto come sono stati selezionati questi dipendenti, che hanno preferito di rimanere al fresco degli uffici anzichè consegnare la posta sotto il sol leone".

