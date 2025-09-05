Montella, in cerca di funghi si perde in montagna: ritrovato sano e salvo Lieto fine per un 73enne di Bisaccia

Si è conclusa con esito positivo l’avventura di un uomo di 73 anni, originario di Bisaccia, disperso nella giornata odierna durante un’escursione alla ricerca di funghi nelle montagne di Montella (AV).

Partito alle prime luci dell’alba, intorno alle 5:30, insieme al nipote dal territorio del Tricolle, l’anziano si era addentrato nei boschi in località Chiavolella. Nel primo pomeriggio, il nipote – un uomo di mezza età – è rientrato autonomamente al punto di partenza, ma, non vedendo tornare lo zio e non riuscendo a mettersi in contatto con lui, ha dato l’allarme.

Le ricerche sono scattate immediatamente e hanno coinvolto un’ampia rete di soccorritori. La richiesta di intervento ai Vigili del Fuoco è pervenuta tramite il Soccorso Alpino. Il Comando dei Vigili del Fuoco di Avellino ha quindi attivato il distaccamento locale di Montella, inviando sul posto anche il nucleo elicotteri del reparto di Pontecagnano, che ha sorvolato a lungo l’area interessata.

Determinante l’impegno della squadra dei Vigili del Fuoco di Montella, che ha avviato le operazioni di ricerca via terra e, dopo alcune ore, è riuscita a individuare l’uomo in una zona impervia, ma accessibile, in discrete condizioni di salute. Il 73enne è stato quindi accompagnato a valle e affidato alle cure del personale sanitario del 118, senza necessità di ricovero ospedaliero.

Fondamentale la collaborazione tra tutte le forze e i servizi impegnati nelle operazioni: il Soccorso Alpino, la Guardia di Finanza, i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Montella, il Servizio Sanitario del 118, e naturalmente il personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’uomo, visibilmente provato ma lucido, ha voluto ringraziare calorosamente tutti i soccorritori. Con sé ha riportato anche il cesto con i funghi raccolti, rimasto intatto.