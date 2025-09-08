Solofra, Galleria MontePergola: si torna alla circolazione ordinaria Torna la circolazione a doppio senso nell'unico tunnel percorribile

di Paola Iandolo

Fine delle chiusure mattutine sulla Avellino-Salerno:da stamane la circolazione nella galleria Monte Pergola torna normale.Non è più in vigore il dispositivo di regolazione del traffico attivo dal 4 agosto sul raccordo autostradale Avellino-Salerno, presso la galleria Monte Pergola. Per circa un mese, nei soli giorni feriali (dalle 10 alle 14), la circolazione in direzione Avellino era stata interdetta per consentire il transito dei mezzi pesanti -in particolare dei tir delle aziende conserviere- verso Salerno, all'interno dell'unico tunnel agibile a doppio senso di marcia. Misura straordinaria, pensata per agevolare la logistica industriale in un periodo strategico, che ha tuttavia comportato non pochi disagi alla viabilità ordinaria.

In più occasioni si sono rilevati dei rallentamenti e code, in particolare all'altezza dello svincolo di Solofra, dove la polizia locale, con gli operatori Anas, ha presidiato gli accessi per monitorare i flussi e deviare i mezzi pesanti. Nonostante il divieto permanente (in vigore dal 2022) di transito per i mezzi con massa superiore alle 6,5 tonnellate, diversi autisti -spesso stranieri e ignari delle restrizioni- hanno comunque percorso la galleria in direzione vietata. In questi casi, non sempre la polizia locale è intervenuta per fermare i mezzi e reindirizzarli su percorsi alternativi, come l'A30 e la Napoli-Bari.

Da oggi 8 settembre con la fine delle chiusure mattutine, è stato ripristinato il doppio senso di circolazione in direzione Avellino nell'unico tunnel agibile, e rimane in vigore, il divieto per i mezzi pesanti superiori a 6,5 tonnellate. Prosegue la manutenzione straordinaria della galleria Monte Pergola, per garantire una maggiore sicurezza e fluidità al collegamento tra Avellino e Salerno. La galleria Monte Pergola, snodo cruciale per il collegamento tra Avellino, Salerno e la Puglia, resta al centro di un cantiere destinato per il momento a protrarsi. Secondo quanto emerso negli ultimi incontri in Prefettura, il cronoprogramma fornito da Anas, prevede il completamento del tunnel in direzione Salerno entro luglio 2026. Solo dopo sarà possibile intervenire sul tunnel in direzione Avellino, attualmente utilizzato a doppio senso.