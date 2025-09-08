Solofra, incendiato il secolare tiglio in località Toppolo: indagini in corso L'azione vandalica è stata compiuta ieri notte, immediato l'intervento dei vigili del fuoco

di Paola Iandolo

In fiamme il secolare tiglio in località Toppolo a Solofra. Distrutta anche l'insegna. I vandali sono entrati in azione ieri notte mandato in fumo il secolare albero dedicato a Maria Santissima del Soccorso.

Immediato l'intervento anche dei vigili del fuoco che dopo aver domato le fiamme, hanno transennato l'area. Ora del secolare albero sono rimasti solo pochi rami. Già nel 2020 il tiglio era stato oggetto di un'altra azione vandalica. Anche in quel caso fu interessato da un incendio, ma non era stato completamente distrutto.

Immediatamente sono scattate le indagini per individuare i responsabili della bravata che ha distrutto il secolare tiglio. Indagini in corso anche con l'ausilio delle telecamere di videosorveglianza.