Montella, tentativo di truffa ad un anziano: sventato dai carabinieri L'anziano si è subito messo in contatto con il comando di Piazza deli Irpini sventando la truffa

di Paola Iandolo

"Sono il comandante della polizia municipale di Montella". Così si è presentata al telefono una voce che nei giorni scorsi ha tentato di truffare più persone con l’obiettivo di raggiungere le abitazioni. Il primo episodio è avvenuto a danno di un anziano, contattato telefonicamente da un numero in chiaro. Il sedicente comandante della polizia municipale gli avrebbe chiesto se fosse in casa per poterlo raggiungere.

Fortunatamente la campagna informativa ha avuto i suoi effetti. L’anziano ha contattato il numero fisso del comando presso gli uffici di Piazza degli Irpini e ha scoperto il tentativo di raggiro. La segnalazione che è scaturita dagli agenti ha fatto, in poche ore, il giro dei social e dell'intera comunità di Montella. Sulle pagine social del comune è stato divulgato il numero dal quale sono partite le telefonate, con il chiaro invito a non rispondere, a non fare accedere nessuno nelle abitazioni e a non consegnare denaro.

Proprio la popolazione anziana è stata al centro di una importante campagna di informazione da parte della locale stazione dei carabinieri, e che ha avuto il concorso della polizia municipale e in molti casi delle parrocchie. La polizia municipale e forze dell’ordine tengono alta la guardia.