Bomba d'acqua sul Mandamento Baianese: strade e scantinati allagati Lungo le strade non sono mancati disagi alla circolazione, monitorato il tunnel ad Avellino

di Paola Iandolo

Strade impraticabili, automobilisti in difficoltà e garage sommersi. Una violenta bomba d’acqua si è abbattuta poco fa, sul Mandamento-Baianese, causando forti disagi alla circolazione e diversi danni. Le strade si sono trasformate in veri corsi d'acqua rendendo problematico il transito delle auto. Alcuni automobilisti sono rimasti bloccati nei punti più critici, dove l'acqua ha raggiunto in pochissimo livelli impressionanti.

Numerosi gli allagamenti segnalati al centralino dei vigili del fuoco. I caschi rossi sono entrtati in azione per liberare dall'acqua piovana diversi garage e portare soccorso ad alcuni automobilisti rimasti bloccati nei punti più critici, dove la pioggia intensa ha reso impossibile la viabilità. Situazione che lentamente sta ritornando alla normalità.

Ad Avellino la pioggia violenta abbattutasi poco fa ha creato disagi alla circolazione anche al centro. Monitorato il tunnel che collega piazza Garibaldi con il Centro Vivendi. Sul posto i vigili urbani e la scritta in led che avverte gli automobilisti dei possibili allagamenti sotto il tunnel.