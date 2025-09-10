Ancora un incidente nel tratto Ariano-Montecalvo: 414 strada di nessuno

Ancora un incidente, l'ennesimo, lungo la strada provinciale 414 all'altezza del bivio di Sterda ad Ariano Irpino. Uno dei tratti più ingannevoli, complice la vegetazione e il piano viabile sconnesso e in molti punti ingannevole.
Poteva avere conseguenze piuttosto serie anche l'ultimo l'incidente, fortunatamente senza feriti avvenuto stamane, conclusosi anche in questo caso con un'auto finita nella cunetta sottostante, così come avvenuto nei mesi scorsi a più riprese in località Trimonti, nei pressi dell'antico Mulino. Leggi qui l'articolo in questione.
Non si contano le richieste di intervento da parte di Ettore Sommariva, rivolte alla provincia di Avellino, al comune e polizia municipale di Ariano Irpino e all'alto calore servizi.
"Considerato che frequentemente vengono effettuati numerosi interventi di riparazione e a tutt'oggi continuano a manifestarsi perdite dalla rete idrica, si chiede di voler valutare la sostituzione e la posa in opera di nuove tubature per l'intero tratto interessato di pochi metri.
Tale problematica costituisce oltre ad uno spreco di un bene comune, anche un pericolo per la circolazione stradale e pedonale.
Si rappresenta altresi, che l'acqua che fuoriesce, a seguito delle zanelle completamente inesistenti a causa della mancata manutenzione e pulizia da parte dell'ente proprietario della strada di cui in oggetto, la stessa si sversa lungo la strada e in piena curva, tanto da rappresentare un pericolo per la sicurezza stradale.
Alla luce di quando sopra si chiede un vostro urgente sopralluogo per verificare tale inconveniente e per i provvedimenti del caso.
Si chiede ai sensi della legge 241/90 notizie in merito agli esposti presentati e mai riscontrati e laddove non si provveda in tempi ragionevoli, si procederà ad informare la competente autorità giudiziaria di quando sopra descritto".