Avellino, Il comandante dei Carabinieri Zito: "Continuità e gioco di squadra" Il nuovo comandante Angelo Zito si è presentato alla città e ha annunciato di essere già all'opera

di Paola Iandolo

"Sono qui per garantire continuità a quanto il Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino ha già svolto: continuità nell’attenzione al cittadino e nella presenza costante sul territorio". Con queste parole il nuovo comandante provinciale dei carabinieri si è presentato alla città di Avellino dopo il suo insediamento della caserma di via Brigata. Ha posto l’accento sull’importanza di comprendere la realtà, prima ancora che di reagire: "Continuità anche nella lettura e nell’analisi dei fenomeni criminali che interessano la provincia, in modo da poter fornire risposte tempestive ed efficaci, sia sotto il profilo della prevenzione sia sotto quello della repressione. Il tutto, naturalmente, all’interno di un forte gioco di squadra, al quale tengo molto".

Il comandante ha richiamato il valore della collaborazione e della responsabilità condivisa: "intendo continuare ad operare in piena sinergia con le altre forze di polizia presenti sul territorio, sotto il coordinamento del Prefetto per le questioni di ordine e sicurezza pubblica e dell’Autorità Giudiziaria per le attività di repressione dei reati e di individuazione dei colpevoli".Infine, Zito ha voluto confermare il proprio impegno verso le persone e verso chi ogni giorno indossa la divisa: "Il mio impegno sarà anche quello di continuare l’opera di vicinanza ai cittadini, di supporto alla popolazione e sostegno all’operato di tutti i miei carabinieri. Grazie ai miei collaboratori mi sto facendo un’idea delle principali problematiche, dei fenomeni criminali che interessano la provincia. Ovviamente, siamo già all’opera" ha concluso Zito.





