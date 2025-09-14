Furto nella scuola Marconi di Sturno: i ladri rubano i computer, alunni senza pc Colpo l'altra notte nella scuola

Furto nella notte nella scuola secondaria di primo grado "Guglielmo Marconi" di Sturno i ladri portano via tutti i pc. Amaro risveglio ieri mattina per dirigente, personale, alunni e amministratori del piccolo comune irpino

Il furto

L’edificio scolastico, situato in pieno centro cittadino, si trova nelle vicinanze dell’ufficio postale e del Municipio.

Misure di sicurezza

Misure precauzionali in altri istituti :La dirigente reggente Lucia Ranieri, informata dell’accaduto, ha invitato i responsabili dei plessi dell’area di Frigento a chiudere i laboratori di informatica e a mettere in sicurezza i computer portatili presenti nelle classi. Nonostante il furto, gli studenti della “Marconi” torneranno regolarmente in aula domani, ma privi degli strumenti informatici previsti per le attività didattiche e per i progetti di alfabetizzazione digitale.

Indagini in corso

Il sindaco di Sturno, Vito Di Leo, ha espresso rammarico per l’accaduto e ha condannato l’episodio. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Frigento, che stanno visionando le registrazioni delle telecamere installate nei pressi della scuola e nella zona circostante. Gli investigatori confidano nell’analisi delle immagini per risalire agli autori del furto.