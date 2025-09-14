Spera di evitare guai e fornisce un nome falso ai carabinieri, denunciato Rumeno 42enne bloccato dai carabinieri di Lauro a Taurano: ha dichiarato il nome di un'altra persona

I Carabinieri della Stazione di Lauro, nell’ambito di un servizio di controllo del territorio finalizzato alla prevenzione delle varie forme di illegalità diffusa, hanno denunciato in stato di libertà un 42enne rumeno, per falsa attestazione dell’identità personale.

Nella giornata di ieri, l’uomo è stato fermato da una pattuglia dell’Arma e alla richiesta di fornire le proprie generalità, nel tentativo di eludere i controlli, ha dichiarato il nome di un’altra persona.

Tuttavia, l’atteggiamento ambiguo del 42enne ha insospettito i militari, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti presso gli Uffici dell’Arma, ove compiutamente generalizzato ne accertavano la reale identità.

Terminato il controllo, l’interessato è stato pertanto deferito alla Procura della Repubblica di Avellino.

Le attività continueranno anche nei prossimi giorni e nelle settimane a venire con l’obiettivo di prevenire e contrastare i fenomeni di criminalità diffusa.