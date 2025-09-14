Tragica domenica ad Ariano: poliziotto si toglie la vita Quando è avvenuta la triste scoperta non vi era ormai più nulla da fare

Tragica domenica ad Ariano Irpino. Un giovane poliziotto in servizio al locale commissariato è stato trovato cadavere all'interno di un casolare di campagna. E' stata la moglie a fare la triste scoperta in serata. Sul posto 118, carabinieri, polizia e vigili del fuoco.

L'agente di soli 44 anni, tra i più attivi nel reparto volante, autore di encomiabili interventi e salvataggi si è ucciso sparandosi un colpo d'arma da fuoco.

Quando è avvenuta la triste scoperta non vi era ormai più nulla da fare. Sconosciuti i motivi del tragico gesto. Informato dell'accaduto il magistrato di turno della procura di Benevento che ha avviato l'inchiesta disponendo tutte le indagini necessarie.

Persona sempre garbata, particolarmente silenziosa e professionale nel suo delicatissimo lavoro. In servizio con impegno e serietà fino alle ultime ore. Nessuno avrebbe mai immaginato un gesto simile.

Le parole commoventi di un suo collega: "Sei stato un padre amorevole, un uomo serio e pieno di dolcezza. Hai affrontato un dolore profondo con un silenzio che non abbiamo saputo ascoltare. Perdonaci per non aver capito il tuo malessere. Ora che hai lasciato questo peso, speriamo che tu abbia trovato la pace che qui ti è mancata. Ti porteremo nel cuore, per sempre".

In lutto il commissariato di polizia del tricolle già provato dalla scomparsa di un collega anch'egli purtroppo morto suicida a Sturno, il 29 novembre 2021 in servizio nel reparto della scientifica.