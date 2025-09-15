Incidente nella notte sul Raccordo: automobilista eroe salva padre e figlio Sull'Avellino-Salerno all'altezza di Solofra

Si è fermato coraggiosamente e ha prestato aiuto, senza pensare ai pericoli. Un grave incidente stradale è avvenuto ieri notte sul raccordo autostradale Salerno-Avellino, in direzione Avellino, nei pressi di un autovelox. Un’Audi si è ribaltata nella corsia di sorpasso. A bordo viaggiava una famiglia composta da mamma, padre e bambino.

Automobilista eroe salva i passeggeri

Un automobilista in transito, la cui identità non è nota, si è fermato e prontamente ha estratto dai veicoli i passeggeri intrappolati. L’uomo ha prestato assistenza al bambino rassicurandolo fino all’arrivo dei soccorsi. Il gesto è stato ripreso casualmente da un altro conducente dotato di telecamera a bordo e il video condiviso sui social.

Verifiche in corso sulla salute dei feriti

Al momento non sono disponibili informazioni ufficiali sulle condizioni dei feriti. Le autorità competenti stanno procedendo agli accertamenti del caso.