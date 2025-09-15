Scoppia la rissa durante la festa patronale: due uomini denunciati Un 30enne e un 40enne di Avella denunciati dai carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Baiano hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino , ritenuti responsabili del reato di “rissa”.

L’episodio si è verificato questa notte all’interno di un esercizio pubblico di Avella, mentre nell’adiacente Piazza Convento era in corso uno spettacolo musicale nell’ambito della festa patronale in onore di San Sebastiano e Maria SS. delle Grazie.

Per cause in corso di accertamento, i due uomini avrebbero avuto una lite con altri soggetti, attualmente in fase di identificazione. Nel corso della colluttazione, il 30enne ha riportato una ferita all’addome: soccorso dal 118, è stato trasportato all’ospedale “Moscati” di Avellino, dove, dopo le cure, è stato dimesso.

I carabinieri hanno sottoposto a sequestro un coltello rinvenuto all’interno del locale, presumibilmente utilizzato nella colluttazione.

Sono in corso ulteriori indagini finalizzate alla compiuta identificazione degli altri soggetti coinvolti e alla ricostruzione della dinamica dei fatti.