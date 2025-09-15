Avellino, spari in città: misure confermate per Casanova, Marrone e Peluso

di Paola Iandolo
Misure confermate dal tribunale del Riesame di Napoli: restano in carcere Vittorio Casanova e Angelo Marrone accusati del tentato omicidio di tre giovanissimi. Resta ai domiciliari Angelo Peluso - difeso dagli avvocati Gaetano Aufiero e Gerardo Santamaria - accusato di danneggiamento aggravato per aver esploso cinque colpi d'arma da fuoco contro la Q3 della tiktoker Francesca Sardella.
I magistrati dell’ Ottava Sezione del Tribunale del Riesame di Napoli hanno confermato la misura cautelare emessa dal Gip del Tribunale di Avellino, per il 24enne Angelo Peluso, accusato di aver esploso cinque colpi di pistola nel primo pomeriggio dello scorso 16 agosto. Colpi esplosi da una Lancia Y nera in corsa. Bersagliato il Suv parcheggiato lungo Via Leprino, nel quartiere di Rione Mazzini. Le indagini della Squadra Mobile poseguono per l’identificazione del complice.
I magistrati della X sezione hanno confermato le misure cautelari in carcere per Vittorio Casanova, 22enne avellinese e Angelo Marrone, 19enne di Altavilla Irpina, accusati del tentato omicidio di tre ragazzi a bordo di una Polo. Tentato omicidio avvenuto lo scorso 20 agosto lungo Viale Italia. Respinta la richiesta di attenuazione delle misure avanzata dal loro legale Gaetano Aufiero per i suoi assistiti.