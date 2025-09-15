Malviventi in azione, furto nella sala giochi: si indaga E' accaduto la notte scorsa alla frazione Pila ai Piani di Frigento

Fanno irruzione in una sala giochi dopo aver forzato una finestra e rubano all'interno. E' accaduto la notte scorsa alla località Pila ai Piani di Frigento in Irpinia.

Una volta entrato nella struttura, i malviventi hanno rovistato nei vari ambienti, portando via da un cassetto una somma di denaro pari ad oltre 500 euro.

Sul posto si sono recati i carabinieri per avviare le relative indagini. Nessuna traccia dei ladri. Ad agire con ogni probabilità persone che conoscevano bene la sala in questione.