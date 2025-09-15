Agente 44enne suicida, polizia in lutto: domani i funerali ad Ariano Alle ore sedici l'ultimo saluto al poliziotto che si è tolto la vita

La Procura della Reubblica di Benevento ha concesso il nulla osta. La salma del poliziotto suicida di Ariano Irpino è libera ed è stata restituita ai familiari. Nel pomeriggio, dall'obitorio dell'ospedale Frangipane-Bellizzi dove è stato eseguito l'esame esterno da parte del medico legale Carmen Sementa, verrà trasferita nella casa funeraria Lo Conte in contrada Cerreto dove è stata allestita la camera ardente. I funerali domani alle 16.00 nella chiesa di Santa Maria dei Martiri.

Domani i funerali

La comunità si stringe intorno ai familiari, parenti, amici e colleghi del 44enne assistente capo in servizio nella squadra volante del commissariato Ciriaco Di Roma di Ariano Irpino. La dinamica di quanto avvenuto è al vaglio degli inquirenti. L'uomo si sarebbe recato nei pressi della sua casa d'infanzia, in un luogo isolato della campagna arianese. Poi il tragico gesto del 44enne. Un colpo di pistola, un gesto estremo, una scelta tragica hanno interrotto la giovane esistenza dell'agente amato e stimato in paese e dai suoi colleghi.

Il cordoglio

Sentimenti di cordoglio sono stati espressi anche dall'associazione nazionale polizia di stato che ha sede ad Avellino e dai da soci di Ariano Irpino.