Mercogliano, 25enne ferito con un coltello: indagano i carabinieri Il giovane è arrivato al pronto soccorso a bordo di un'auto

Indagano i Carabinieri di Avellino sul ferimento di un giovane di Mercogliano arrivato al Moscati con ferite compatibili con arma da taglio. È ricoverato in chirurgia d'urgenza, all’ospedale Moscati di Avellino, il 25 enne di Mercogliano. Il giovane arrivato in Pronto Soccorso a bordo di un’auto, intorno alla mezzanotte di ieri, presentava ferite da taglio al volto e all'addome, probabilmente provocate dalla lama di un coltello. Sul caso indagano i carabinieri che hanno ascoltato il 25 enne. verifiche e indagini sono in corso, come anche ulteriori accertamenti per ricostruire la dinamica dell’accaduto e i motivi della violenza.