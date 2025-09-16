Trovato in casa privo di sensi per trauma cranico: trasferito al Cardarelli Un anziano di Teora è stato portato con eliambulanza al Cardarelli di Napoli

E' stato trasportato con elisoccorso al Cardarelli di Napoli il 76enne trovato ieri rivo di sensi in casa da sua moglie, a seguito di un trauma cranico. L'anziano è stato trovato privo di sensi nella propria abitazione dalla moglie, che ha immediatamente contattato i soccorsi.

Le prime cure al Criscuoli Frieri

I sanitari del pronto soccorso dell'ospedale Criscuoli Frieri hanno riscontrato una ferita all'occhio e, dopo aver escluso l'ischemia, hanno stabilito il trasferimento al nosocomio partenopeo. L'atterraggio e il decollo dell'eliambulanza sono stati presidiati dai vigili del fuoco del distaccamento di Lioni.