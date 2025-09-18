Venticano, assalto al distributore di carburanti: banditi in fuga nella notte In 3 hanno lanciato un furgone contro la colonna del self service senza riuscire a prendere soldi

Assalto nella notte al distributore di Carburante a Venticano in provincia di Avellino. Questa notte, due equipaggi della Compagnia di Mirabella Eclano sono intervenuti a seguito del tentato furto ai danni dell'impianto per la distribuzione di carburanti.

Banditi con volto coperto in azione

Tre soggetti con volto travisato hanno lanciato un furgone contro la colonnina del self service, senza riuscire ad asportare nulla. I malfattori, utilizzando un'autovettura asportata poco prima, si poi sono dati ad una precipitosa fuga determinata dal sopraggiungere delle gazzelle. Le ricerche sono ancora in corso. Indagini in corso da parte dei Carabinieri di Mirabella Eclano.