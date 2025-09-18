Montemiletto, resta ai domiciliari il piromane 58enne che diede fuoco al bosco

di Paola Iandolo
Rigettato il ricorso davanti ai giudici del tribunale del Riesame di Napoli. Il 58enne operaio originario di Montefalcione finito ai domiciliari con le accuse di incendio boschivo resta sottoposto alla misura cautelare. I giudici hanno respinto il ricorso dell'avvocato Carmine Anzalone.
Durante l'udienza di convalida disse "Mi vergogno per quello che ho fatto, ho sbagliato" assumendosi la responsabilità del rogo appiccato a Montemiletto lo scorso 9 agosto. Il Gip Lorenzo Corona dopo aver raccolto l’ammissione di colpa dell’uomo, affermò di non essere responsabile degli altri inneschi, ma bensì solo di quello beccato dalle telecamere.
L'incendio interessarono le zone di Cesura, Fornace e, contemporaneamente, il Parco Bosco. Un incendio vasto che vide impegnate diverse squadre dei viigili del fuoco e della protezione civile.