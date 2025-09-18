Incredibile ad Ariano: Stelvio rubata in centro nell'arco di quindici minuti E' caccia ai malviventi da parte delle forze dell'ordine

E' tornato a casa alle 13.30, tempo 15 minuti e la sua auto, una Stelvio è sparita nel nulla, dopo essere stata parcheggiata sotto la sua abitazione.

E' quanto accaduto incredibilmente in via Purcaro, alle spalle della chiesa di San Giovanni. Una zona centrale, via Nazionale, particolarmente trafficata a tutte le ore dove però nessuno si sarebbe accorto di nulla.

A proprietari, una giovane coppia di coniugi non è rimasto altro che ammirare con profonda amarezza dal balcone della loro palazzina quello spazio vuoto solitamente occupato dalla loro auto.

A terra una centralina lasciata dai malviventi dopo la sostituzione avvenuta nel giro di pochi secondi. Stando ad alcune indiscrezioni, in zona sarebbero stati avvistati poco prima del furto tre persone con cappellini seduti ad una panchina.

Sul posto è giunta la polizia per avviare le relative indagini. Non si esclude, che qualcuno abbia potuto attendere o seguire il proprietario della vettura per poi trafugarla nell'arco di quindici minuti. Posti di blocco sono stati istituiti lungo la statale 90 delle puglie nella tratta Ariano-Foggia ma finora della Stelvio neppure l'ombra.

Si tratta della seconda Stelvio rubata in questa zona. Non molto distante da qui il 5 dicembre 2024 a farne le spese fu un altro giovane del luogo. Leggi qui l'articolo. Auto mai ritrovata. L'8 gennaio 2025 l'operazione che portò a due persone sottoposte a fermo di polizia giudiziaria e due denunciate tra cui un minorenne. Qui la cronaca. E da allora una tregua di otto mesi fino all'episodio di oggi.