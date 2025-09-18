Cervinara, Asl di Benevento condannata: dovrà versare la giusta retribuzione Il dipendente lamentava di aver svolto mansioni superiori con qualifica di assistente amministrativo

L’Asl di Benevento è stata condannata a pagare le differenze contributive e retributive ad un dipendente. Già il Tribunale e la Corte d’Appello avevano dato ragione al dipendente che lamentava, per lo svolgimento di mansioni superiori, il mancato pagamento delle differenze contributive e retributive. La Suprema Corte di Cassazione dà ragione a C.C. di Cervinara già dipendente dell’Asl di Benevento. Con l’ordinanza depositata stamattina, infatti, i giudici della Sezione lavoro hanno accolto le tesi difensive dagli avvocati Michele Florimo e Jacopo Russo, respingendo il ricorso dell’Asl.

L’uomo, premettendo di essere stato dipendente dell’ASL con la qualifica di coadiutore amministrativo di livello B1 e di aver svolto in piena autonomia mansioni riconducibili alla superiore qualifica di assistente amministrativo dal 2014 al 2019, adiva il Tribunale di Benevento per l’accertamento dello svolgimento di fatto di mansioni superiori con conseguente richiesta di condanna dell’ente datoriale al pagamento delle differenze retributive e alla regolarizzazione della propria posizione contributiva.

Il Tribunale di Benevento dava ragione al dipendente accogliendone il ricorso e condannando l’Asl anche al pagamento delle spese di lite. Lo stesso faceva la Corte di Appello di Napoli dinanzi alla quale l’Asl aveva impugnato la sentenza di primo grado, rigettando l’appello dell’Asl e condannandola alle spese di giudizio. Oggi i giudici della Cassazione hanno posto la parola fine su questo estenuante contenzioso, rigettando nuovamente il ricorso dell’Asl e condannandola a pagare le spese anche per il giudizio di Cassazione.